7 Schritte: Die Gesetze der Natur zum Erfolg zu nutzen

selbst-bewusst führen #45. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Zusammenarbeit statt Angst und Kampf.

Nehmen Sie sich eine Auszeit in der Natur. Die Natur ist effizient, sie verschwendet niemals etwas und gibt Informationen an lebende Organisationen weiter. Dies führt dazu, dass zukünftige Generationen besser an gleiche Bedingungen in der Umwelt wie frühere Generationen angepasst werden.

Die Wissenschaft beginnt gerade die Weisheit der Natur zu enträtseln und zu verstehen.

Gerade jetzt könnten wir einen Beitrag zur Geschichte leisten, indem wir andere, als die bisher gewohnten Verhaltensweisen von Angst und Kampf leben. Wir könnten stattdessen zusammenarbeiten, Verständnis und Liebe für einander aufbauen. Damit könnten wir auch Darwins „Überleben des Stärksten“ entwachsen!

Mein Tipp:

Mit wem wollten Sie schon immer gerne Zusammenarbeiten und Kontakt aufnehmen? Machen Sie eine Liste mit fünf bis zehn Personen. Schreiben Sie diesen Personen ein E-Mail, ein SMS, kontaktieren Sie sie via Instagram oder Facebook, rufen Sie sie an. Tun Sie es jedenfalls online! Sagen Sie, was Sie am anderen beeindruckt. Beschreiben Sie welchen Beitrag Sie gerne mit jemanden einbringen möchten Schreiben Sie welche Ideen Sie für eine Zusammenarbeit haben, Präsentieren Sie das so, dass es für beide eine WIN:WIN eine Erfolgsgeschichte, ist von der beide profitieren.

Viele Menschen sind gerade einsam, und freuen sich kontaktiert zu werden. Überwinden Sie Ihre Schüchternheit und bauen Sie neue Beziehungen und Brücken – online – auf. Das ist möglich! Leisten Sie Ihren Beitrag! #gemeinsamsindwirstärker!



Starten Sie jetzt und glauben Sie an erfolgreiche Ergebnisse!

Mehr zum Thema „Wie Sie Stress mit einem Lächeln ein Schnippchen schlagen können.“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com