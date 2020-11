Berliner U-Bahnhof im Vollbrand

An der Berliner U-Bahn-Haltestelle Onkel Toms Hütte brach ein Brand aus. Ein Mann wurde schwer verletzt.

In Berlin hat sich ein Feuer bis ins Dach eines U-Bahnhofs ausgebreitet. Der Brand an der Haltestelle Onkel Toms Hütte war am Sonntag gegen 21 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften im Einsatz. Ein Schwerverletzter musste mit Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Drei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen erlitten, darunter ein Kind. Gegen 23.30 Uhr war der Brand weitgehend unter Kontrolle.

Das Feuer sei zunächst in einem Geschäft am U -Bahnhof ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet. Die Feuerwehr berichtete von meterhohen Flammen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

(APA/red)