(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Anders als im ersten Lockdown planen die Wiener Linien vorerst keine Änderungen im Fahrplan: U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse verkehren weiter in den gewohnten dichten Intervallen. Man werde aber das Fahrgast-Aufkommen beobachten.

Ab Dienstag, wenn der harte Lockdown in Österreich in Kraft tritt, wird wohl - da der Handel großteils geschlossen hat und die meisten Kinder zuhause bleiben sollen - auch in Wien weniger los sein.