Mit Schonkost zum Gruppensieg

Österreichs Fußballteam irritiert weiterhin mit ideenlosem, lustlosem Spiel, siegt aber auch gegen Nordirland. Und nur das zählt letzten Endes. Gruppensieg und Aufstieg in der Nations League sind Pflicht. Es fehlt nur noch ein Sieg gegen Norwegens B-Team.

Österreichs Fußballteam hat sich verwandelt: es muss respektive kann nicht mehr schön spielen und gewinnt trotzdem. War Kritikern und selbst neutralen Beobachtern schon gegen Luxemburg die alarmierend schwache Spielkultur aufgefallen, so setzte sich dieses ideenlose Gemurkse auch am Sonntag in der Nations League gegen Nordirland fort.