Ende der Hacklerregelung: FPÖ fürchtet Anstieg der Altersarmut

FPÖ-Chef Norbert Hofer ist gegen den geplanten „Frühstarterbonus". In den Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen gibt es allerdings noch offene Punkte, etwa die Beitragsjahre.

Während ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Montag betonte, dass zu dem geplanten "Frühstarterbonus" als Ersatz für die abschlagsfreie Hacklerregelung noch Details offen seien, kommt von der FPÖ bereits massive Kritik. "Die Altersarmut wird sich verschlimmern", warnte Parteiobmann Norbert Hofer.

Wöginger verwies darauf, dass die Verhandlungen mit den Grünen noch nicht ganz abgeschlossen seien. "Einige Details sind noch zu klären. Wir sind in guten Gesprächen", so der ÖVP-Klubobmann. Offen dürfte etwa noch sein, wie viele Beitragsjahre zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr Voraussetzung für den Fixbetrag von 60 Euro sein sollen und ob man echte Beitragsjahre vorweisen muss oder auch Versicherungszeiten inklusive Ersatzzeiten reichen.

Hofer kritisierte in einer Aussendung, dass der Frühstarterbonus "völlig unausgegoren" und im Vergleich zur Hacklerregelung "kaum wirksam" sei. Deshalb befürchtet er, dass die Altersarmut weiter ansteigen werde. Der FPÖ-Obmann kann auch keine frauenpolitische Maßnahmen darin erkennen, wie die Grünen meinen. Für Hofer handelt es sich um einen "Schnellschuss", "nur damit die Grünen einen augenscheinlichen Verhandlungserfolg gegen die Anti-Hacklerregelung-Partei ÖVP vorweisen können".

Der niederösterreichische FPÖ-Obmann Udo Landbauer bezeichnete den Frühstarterbonus als "Almosen-Modell" und "Verhöhnung" für jene, die ihr Leben lang wirkliche Schwerarbeit geleistet haben.

Neos: „Schlechte Regelung durch andere ersetzt"

Die Neos lehnen den geplanten Frühstarterbonus ebenso ab wie die derzeitige abschlagsfreie Hacklerregelung. "Das Pensionssystem wird nicht enkelfitter und gerechter, wenn man eine schlechte Regelung durch eine andere schlechte Regelung ersetzt", so Sozialsprecher Gerald Loacker am Montag in einer Aussendung.

Die neue Regelung könnte sogar teurer ausfallen als die derzeitige und 2050 bereits rund 1,8 Milliarden Euro jährlich kosten, meinte Loacker. Zahlen müssten das vor allem die Jungen, die von der aktuellen Krise ohnehin schon am schwersten getroffen seien. Auch das Argument, dass Frauen besonders davon profitieren würden, lässt der Neos-Sozialsprecher nicht gelten, weil das Geschlechterverhältnis beim Frühstarterbonus 50:50 sei. Loacker bekräftigte die Neos-Forderung nach einer umfassenden Pensionsreform mit einer Pensionsautomatik, die die steigende Lebenserwartung berücksichtigt.

(APA)