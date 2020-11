Musiksalon Nr. 14: Elina Garanca - ein klingendes Portrait

Am Dienstag hätte Elina Garanca im Wiener Musikverein einen Liederabend geben sollen. Jüngst ist ihre erste reine Lied-CD in den Handel gekommen. Grund genug, ihren Werdegang Revue passieren zu lassen.

Elina Garanca besitzt einer der schönsten Stimmen unserer Zeit - und hat sich vom lyrischen Mezzo in dramatischere Regionen entwickelt. Im kommenden Frühjahr will sie erstmals die Kundry in Wagners „Parsifal“ singen. Damit dreht sie die Schraube noch um einige Drehungen fester.

17. November: Werdegang einer Traumstimme

Im Musiksalon hören wir zunächst Ausschnitte aus Garancas neuem Lied-Album mit Malcolm Martineau (DG) und aus ihrer jüngsten Orchester-Aufnahme, die mit der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim einem spätromantischen Werk von Edward Elgar gilt.

Danach durchforsten wir Garancas Repertoire von Mozarts Dorabella ("Così fan tutte") über die Carmen (Bizet) und die Dalila (Saint-Saens) bis zur Prinzessin Eboli (in Verdis Don Carlos") und der Herzogin aus Cileas „Adriana Lecouvreur“.