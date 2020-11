Religionssatire muss auch weiterhin alles dürfen!

Über mögliche falsche Konsequenzen aus der aktuellen Anschlagsserie. Und über interessante Religionskarikaturen vom antiken Rom bis zum Buddhismus in Ostasien.

Es scheint recht sicher zu sein, dass die aktuelle jihadistische Anschlagserie in Paris und nun leider auch in Wien eine direkte Folge der Wiederveröffentlichung der Mohammedkarikaturen durch die Satirezeitschrift Charlie Hebdo vor wenigen Wochen ist. Es gibt nun nicht wenige Stimmen, die angesichts der Vorfälle dazu aufrufen, sich in diesem Zusammenhang etwas mehr zurückzuhalten und allfällige Empfindlichkeiten nicht noch mehr zu provozieren, weil man damit Öl ins Feuer gießen würde. Doch tun sich hier problematische Entwicklungen auf, die neben dem damit einhergehenden Ruf nach einer Art vorauseilender Selbstzensur (die sowieso schon um sich greift) ein fundamentales Moment in Frage stellen, das mehr ist als nur eine europäische Marotte: das uneingeschränkte Recht, sich über Religionen satirisch und karikierend zu äußern.



Den zitierten Stimmen ist zum einen eine pervertierte Form der Schuldumkehr vorzuwerfen: die Anschläge wurden nicht von den Zeichnern mit ihren Bleistiften ausgeführt, sondern von Personen, die von einem hochproblematischen Gemenge aus verletzter religiöser Befindlichkeit, sozialer Ausgrenzung und offensichtlichen Persönlichkeitsproblemen getrieben waren und in islamistischen und jihadistischen Gemeinschaften eine Beheimatung erfuhren.