SPÖ: "Dringliche" zur Rettung der Hacklerregelung

Vizeklubchef Jörg Leichtfried spricht von einer Missachtung des Parlaments, der Kanzler solle am Dienstag Rede und Antwort stehen.

Die SPÖ will mit einem "Dringlichen Antrag" am Dienstag im Nationalrat die abschlagsfreie Hacklerregelung retten. Vizeklubchef Jörg Leichtfried zeigte sich in einer Pressekonferenz über die am Montag bekannt gewordenen Abschaffungspläne von ÖVP und Grünen entsetzt. Man wolle den Menschen still und heimlich die Pension wegnehmen, kritisierte er. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) müsse dem Parlament dafür Rede und Antwort stehen.

Gerade in der aktuellen Coronakrise mit bald 500.000 Arbeitslosen falle der türkis-grünen Regierung nichts besseres ein, als jenen das Geld zu kürzen, die 45 Jahre lang eingezahlt hätten. Dabei, so Leichtfried, hätten im Vorjahr alle Parteien außer den Neos noch für die Wiedereinführung gestimmt. Was vor der Wahl gegolten habe, müsse auch jetzt gelten, meinte Leichtfried. Der Kanzler habe "die Rechnung ohne die SPÖ gemacht". Mit ihrem "Dringlichen Antrag" will die SPÖ nicht nur die derzeit gültige abschlagsfreie Regelung beibehalten, sondern auch um weitere Berufsgruppen erweitern sowie auch jene Jahrgänge einbeziehen, die derzeit nicht erfasst sind.

"Absolut letztklassig"

Die von Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Montag in Aussicht gestellte Ersatzregelung mit einem "Frühstarterbonus" wollte Leichtfried nicht weiter beurteilen, handle es sich doch um einen Schnell- bzw. Hüftschuss. Viel mehr als Propaganda sei das nicht. Es habe dazu bisher keinerlei Debatte, keinen Vorschlag im Sozialausschuss und natürlich auch keine Begutachtung gegeben, nun solle dies Ende der Woche in einer "Nacht- und Nebelaktion" im Nationalrat durchgepeitscht werden. "Das ist eine Vorgangsweise, die absolut letztklassig ist", kritisierte Leichtfried: "Das Parlament wird von diesen Menschen, die in der Regierung tätig sind, nicht ernst genommen."

Das Budget des Bundes für 2021, das Hauptthema der am Dienstag startenden Plenarwoche des Nationalrats, sei eines der gebrochenen Versprechen, so der Vizeklubchef. Finanzminister Gernot Blümel ÖVP) werde nun zum dritten Mal etwas vorlegen, das die kommenden Wochen nicht überleben werde. Leichtfried sieht eine Kapitulation vor der Wirtschaftskrise. Es fehle die Fokussierung auf die Kaufkraft, auf Investitionen und auf die Sicherung der Arbeitsplätze.

(APA)