Parteichefin Birgit Hebein ohne Funktion im Grünen Klub

David Ellensohn bleibt Klubchef, Peter Kraus und Judith Pühringer werden nicht-amtsführende Stadträte. Parteichefin Birgit Hebein ging leer aus.

Es ist ein harter Schlag für Birgit Hebein: Neben ihrer bereits bestehenden Funktion als Parteichefin der Wiener Grünen erhielt sie nun kein weiteres Amt. Die zwei zu vergebenen Posten des nicht-amtsführenden Stadtrats gingen an den bisherigen Planungssprecher Peter Kraus und Neo-Mandatarin Judith Pühringer, Klubobmann bleibt David Ellensohn.

Im Rathaus oder vor den Laptops versammelte sich am Montagvormittag der Rathausklub der Wiener Grünen. Die ersten 16 auf der Liste nahmen an der Tagung teil. Mit einer einfachen Klubmehrheit wurden die Personalentscheidungen getroffen.

Man schlage mit dem "Zukunftsteam" ein neues Kapitel auf, wurde in einer Aussendung der Grünen betont. Es sei an der Zeit, ein solches nach fast 20 Jahren Aufbau als Oppositionspartei und zehn Jahren Gestaltung als Regierungspartei zu schreiben, hieß es. Ellensohn sei in seiner Rolle als Klubobmann "klar" bestätigt worden, wurde betont. Judith Pühringer und Peter Kraus seien ebenfalls mit "klaren Mehrheiten" zu Stadträten gewählt worden. Parteichefin Hebein hat ebenfalls für diese Posten kandidiert, konnte sich dabei aber nicht durchsetzen.

Hebein: "Rot-Pink bekommt keine Schonfrist"

Hebein nahm die Entscheidung des Klubs zur Kenntnis, wie es in einem schriftlichen Statement hieß. "Wir werden jetzt niemandem den Gefallen tun, uns mit uns selbst zu beschäftigen." Die Wählerinnen und Wähler hätten den Grünen das Vertrauen ausgesprochen und würden sich zu Recht erwarten, dass man für die Zukunft der Stadt arbeite. "Rot Pink bekommt keine Schonfrist, sie können mit starken Grünen rechnen."

Zwar erzielten die Grünen bei der Wien-Wahl im Oktober ihr historisch bestes Ergebnis. Doch nach zehn Jahren in der Stadtregierung ist die Partei wieder in der Opposition gelandet – dafür machen einige Hebein verantwortlich, die bekanntlich kein gutes Verhältnis zu Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) haben soll. Dieser wählte nun die Neos als Koalitionspartner, die Grünen müssen sich deshalb als Oppositionspartei neu aufstellen.

