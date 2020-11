US-Konzern Moderna: Corona-Impfstoff zu 94,5 Prozent wirksam

Der US-Konzern legt erste Daten seiner großen Studie vor und zeigt sich zuversichtlich, was die Wirkung betrifft. In den nächsten Wochen soll in den USA eine Notfallgenehmigung beantragt werden.

Im weltweiten Rennen um einen Corona-Impfstoff hat ein weiteres Forschungsprojekt einen entscheidenden Erfolg gemeldet. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können, teilte der Konzern am Montag mit. Die Wirksamkeit sei höher, als von den Forschern gehofft wurde. Doch bis zum Beginn einer Verteilung des Impfstoffs könnte es noch Monate dauern.

Die Moderna-Forscher testeten ihr Vakzin, indem sie einigen Studienteilnehmern die neue Impfung, anderen Placebos (Kochsalzlösung) verabreichten. Anschließend beobachteten sie die beiden Gruppen, um festzustellen, wie viele Menschen krank werden. In der Studie von Moderna erkrankten insgesamt 95 Personen an Covid-19: fünf tatsächlich geimpfte und 90 Placebo-Probanden. Statistisch gesehen ist der Unterschied zwischen den beiden Gruppen hoch signifikant. Von den 95 Erkrankungen waren 11 schwerwiegend - alle davon in der Placebogruppe, berichtet die „New York Times“.

EU-Kommission verhandelt über Impfdosen

Moderna ist der zweite große US-Pharmakonzern, der innerhalb einer Woche positive Daten aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff vorlegt. Am vergangenen Montag hatten die deutsche Biotechfirma Biontech und ihr US-Partner Pfizer mitgeteilt, dass ihre Impfung einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 bietet.

Die EU-Kommission verhandelt mit Moderna bereits über eine Lieferung von bis zu 160 Millionen Impfdosen. Für die EU-Staaten hatte die Kommission in der Vorwoche bereits einen Rahmenvertrag mit

Biontech/Pfizer über den Bezug von bis zu 300 Millionen Dosen

gebilligt. Biontech/Pfizer hatten als erstes frühe Daten ihrer Phase-drei-Studien veröffentlicht. Sie peilen bei positiven Studienergebnissen mit ihrem Impfstoff einen Zulassungsantrag Ende November an. Auch der britische Pharmakonzern AstraZeneca zählt zum Kreis der führenden Unternehmen im Rennen um einen Impfstoff.

RNA-Wirkstoff

Sowohl Moderna als auch Biontech setzen bei ihren Vakzinen auf eine Verpackung der mRNA in Fettkügelchen (Liposome), die auch zu einer vermehrten Aufnahme durch dendritische (Antigen-präsentierende) Zellen nach der Impfung führen soll. Das verstärkt den immunologischen Effekt. Biontech verlässt sich hier auf die Technologie des Klosterneuburger Unternehmens Polymun.

Der Mitgründer des Impfstoffentwicklers Biontech, Uğur Şahin, rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021. Dafür sei es aber "absolut essenziell", eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus vor dem Herbst zu erreichen, sagte er am Sonntag dem britischen Fernsehsender BBC.

(Ag./Red.)