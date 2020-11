Ungarn und Polen blockieren EU-Coronahilfen

Die Botschafter der Mitgliedstaaten stimmen am Nachmittag über den EU-Finanzrahmen und die Coronahilfsfonds ab. Ungarn und Polen sind gegen Sanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Polen und Ungarn haben wie angedroht ihr Veto gegen die EU-Finanzplanung bis 2027 und das damit zusammenhängende Hilfspaket zur Überwindung der Corona-Pandemie eingelegt. Die amtierende deutsche EU-Ratspräsidentschaft teilte am Montag mit, die EU-Botschafter beider Länder hätten einen Beschluss blockiert. Für die Verabschiedung der Finanzplanung ist ein einstimmiges Votum der 27 EU-Staaten erforderlich.

Polen und Ungarn wehren sich dagegen, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. In beiden Ländern gibt es Kritik am Umgang der Regierungen mit der Justiz, den Medien und teils auch der Wissenschaft.

Für den Beschluss des sogenannten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus ist jedoch nur die Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der EU-Länder notwendig. Diese wurde laut einem Tweet der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Montag erreicht. Ihr Veto könnten beide Länder aber bei anderen Teilen des Finanzpakets einlegen, für deren Annahme Einstimmigkeit erforderlich ist. Dies gilt für den Kompromiss mit dem Europaparlament zum EU-Finanzrahmen in Höhe von 1,1 Billionen Euro für die kommenden sieben Jahre sowie für den Beschluss zur Einführung von neuen Eigenmitteln.

Auch hinsichtlich der Grundzüge des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens der EU seien sich die EU-Länder einig gewesen, hieß es. In Bezug auf den Eigenmittelbeschluss sei jedoch aufgrund von Vorbehalten zweier EU-Länder nicht die notwendige Einstimmigkeit für die Einleitung des schriftlichen Verfahrens erreicht worden.

Nun müssen sich voraussichtlich die EU-Staats- und Regierungschefs mit der Frage bei ihrem Video-Gipfel am Donnerstag befassen, sagte ein Diplomat. Es sei aber sicher, dass es "Verzögerungen" bei der geplanten Bereitstellung der Gelder geben werde, die eigentlich Anfang des Jahres erfolgen sollte. "Daran gibt es keinen Zweifel."

Ungarn und Polen stehen seit Jahren wegen der Einschränkung demokratischer Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit in der EU am Pranger. Sie wehren sich gegen die Möglichkeit, dass EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig gekürzt werden könnten.

"Wenn es um die Zukunft unserer Kinder und Enkel geht, schließen Ungarn und die ungarischen Menschen keine Kompromisse, sei es, dass dies einen Freiheitskampf bedeutet oder ein einfaches Veto“, sagte die ungarische Justizministerin Judit Varga am Montag auf ihrer Facebook-Seite.

Kritik von den Grünen

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im EU-Parlament, zeigte sich am Montag empört über das Veto Ungarns. "(Ungarns Ministerpräsident, Anm.) Viktor Orbán setzt sich mit seinem angekündigten Veto über die Entscheidungswege in der EU hinweg. Der Kompromiss zum Rechtsstaatsmechanismus zwischen Rat und Europaparlament ist durch den Ratsbeschluss im Juli vollkommen gedeckt. Diesen Ratsbeschluss hat Orbán im Juli mitgetragen. Mit der Vetoankündigung zeigt Orbán abermals, dass er ein wortbrüchiger Antieuropäer ist", so Vana in einer Aussendung.

"Wir haben unsere Position nicht geändert", sagte ein ungarischer Regierungssprecher am Montag. Ministerpräsident Viktor Orbán habe ein klares Mandat durch das ungarische Parlament bekommen. Dieses werde Ungarn auch bei der Botschaftersitzung vertreten. "Es ist nicht Ungarn, das hier Erpressung betreibt", schrieb Justizministerin Varga auf ihrer Facebook-Seite. Vielmehr sei es andersherum. Jeder, der Ungarns Geschichte kenne, wisse, "dass Ungarn keine Kompromisse macht". Dies gelte auch für das Veto.

Laut der EU-Kommission sind die neuen Einkommensquellen der EU in erster Linie dazu da, das EU-Budget zu stärken. Gleichzeitig soll dadurch eine Anhebung des EU-Eigenmittelplafonds ermöglicht werden. Dabei handelt es sich um die Obergrenze für die Aufnahme von Geldern, die von den EU-Ländern besichert werden. Die Anhebung ist notwendig, um die Mittel für den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Aufbaufonds "Next Generation EU" auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen, der mit dem EU-Budget verknüpft ist.

Auswirkungen noch nicht abschätzbar

"Wenn wir eine Krise haben, werden wir weitere Schritte prüfen", kommentierte der EU-Diplomat die Vetodrohungen abwartend. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel werde dann als Vertreterin der EU-Ratspräsidentschaft mit Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über das weitere Vorgehen beraten. Er könne nicht sagen, wie lange es dauern werde, die Budgetgespräche wieder "auf die Spur" zu bekommen, sagte der Diplomat.

Die EU-Kommission ist einem Sprecher zufolge darauf fokussiert, dass das EU-Budget und der Aufbaufonds sobald wie möglich zur Verfügung stehen. Welche Auswirkungen das Veto Polens und Ungarns auf den Zeitplan haben könnten, wollte er am Montag nicht kommentieren.

(APA/AFP)