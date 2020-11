Die Anwältin Hanan al-Barassi trat gegen Korruption im Machtbereich Khalifa Haftars auf. Jetzt wurde sie umgebracht. Für seine Alliierten in Paris wird Ostlibyens Warlord zur „Belastung.“

Hanan al-Barassi wusste, dass ihr Leben in Gefahr war. Sie werde bedroht, klagte die 46-jährige libysche Anwältin vorige Woche in den sozialen Medien – wenig später wurde sie von Angreifern in der ostlibyschen Stadt Bengasi auf offener Straße mit drei Kopfschüssen getötet.