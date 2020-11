Rot-Pink: Ein Abkommen mit Überraschungen

Neos Wien-Chef Christoph Wiederkehr und Bürgermeister Michael Ludwig besiegelten am Montag die erste sozial-liberale Koalitions Österreichs auf Landesebene.

Der rot-pinke Koalitionspakt sieht mehr Unterstützung für Brennpunktschulen, ein eigenes Klima-Ressort und mehr Transparenz vor. Sima wird Verkehrs- und Planungsstadträtin, Czernohorszky Klimastadtrat.

Nun ist es offiziell. Am Montag präsentierten Bürgermeister Michael Ludwig und Neos-Wien-Chef Christoph Wiederkehr die Schwerpunkte der ersten rot-pinke Koalition Österreichs auf Landesebene. „Die Verhandlungen haben gezeigt, dass Sozialdemokraten und Liberale gut zusammenarbeiten können“, erklärte Ludwig, der das Programm als „Modernisierungsprozess für Wien“ bezeichnete.



Wiederkehr streute Ludwig im Gegenzug ebenfalls Rosen: „Ich bedanke mich für die fairen und guten Verhandlungen auf Augenhöhe.“ Und beide beschworen den Geist von Willy Brandt. Dieser hatte in Deutschland in den 60er-Jahren die erste sozial-liberale Koalition aus der Taufe gehoben. Worauf hat sich rot-pink nun geeinigt?