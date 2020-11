Welche Geschäfte offen bleiben, wer Dienste anbieten darf

Ab Dienstag gilt der Lockdown – mit einigen Ausnahmen. Und was gilt, wenn das Auto streikt oder der Rücken schmerzt?

Wien. Zurück in den März, heißt es seit heute Mitternacht. Die Geschäfte sind wieder geschlossen, im stationären Handel eingekauft werden kann nur noch, was man zum täglichen Leben benötigt. Die Supermärkte haben Auflagen, was sie verkaufen dürfen – nicht alle wollen sich daran halten.

Was aber ist mit Handwerkern, mit Pflegediensten, was, wenn das Auto streikt oder der Rücken schmerzt und man einen Masseur benötigt? Ein Überblick.

Welche Geschäfte dürfen während des Lockdowns offen halten?

Untersagt ist grundsätzlich das Betreten der Kundenbereiche von Handel und Dienstleistern. Händler dürfen daher weiterhin einen Lieferservice anbieten (z. B. Onlinehandel), jedoch – anders als die Gastronomie – keinen Abholdienst.

Weiterhin geöffnet bleiben dürfen Apotheken, der Lebensmittelhandel (einschließlich bäuerliche Direktvermarkter), Drogerien und Drogeriemärkte, der Verkauf von Medizinprodukten, Sanitärartikeln, Heilbehelfen und Hilfsmitteln, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen bzw. bestimmte Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, veterinärmedizinische Dienstleistungen, der Tierfutterhandel, der Verkauf und die Wartung von Sicherheits- und Notfallprodukten, der Agrarhandel, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Banken, Post, Trafiken, Abfallentsorger, Ticketschalter auf Bahnhöfen und in U-Bahn-Stationen, Kfz- und Fahrradwerkstätten sowie der Kfz- und Fahrradverleih.

Was gilt für Handwerksbetriebe und Dienstleister?

Einen Elektriker, Installateur oder Dachdecker rufen kann man weiterhin – die meisten Handwerksbetriebe sind vom Lockdown nicht betroffen. Laut der Website des Gesundheitsministeriums darf man auch nach wie vor die Kundenbereiche von „nicht körpernahen“ Dienstleistungsbetrieben aufsuchen – nicht nur Kfz-Werkstätten, sondern z. B. auch Versicherungen, Putzereien oder Änderungsschneidereien.

Betriebe, die körpernahe Dienstleistungen anbieten, müssen jedoch geschlossen bleiben. Das betrifft z. B. Friseure, Nagelstudios oder Masseure (ausgenommen für medizinische Zwecke – Heilmasseure dürfen weiterhin arbeiten, auch die „medizinische“ Fußpflege bleibt laut einer Information der Wirtschaftskammer erlaubt).

Was dürfen Supermärkte jetzt verkaufen?

„Solidarität ist jetzt eine Frage des kaufmännischen Anstands“, heißt es in einer Aussendung von Billa und Merkur: Man wolle nicht auf dem Rücken jener Händler, die schließen müssen, Umsätze machen, und werde während des Lockdown keine „atypischen“ Sortimente anbieten.

Spar, Hofer und Lidl wollen indes ihr Angebot nicht einschränken. Eine Beschränkung der bei ihnen seit Jahrzehnten üblichen Sortimente „wäre gesetz- und verfassungswidrig“, geben sie sich in einer gemeinsamen Aussendung kämpferisch.

Hintergrund der Kontroverse ist eine Regelung in der neuen Notmaßnahmenverordnung, dass in den offen bleibenden Geschäften nur Waren gekauft werden dürfen, die dem „typischen Warensortiment des jeweiligen Geschäfts“ entsprechen. In Supermärkten sind das neben Lebensmitteln jedenfalls Tiernahrung oder Sanitärprodukte – ob sonst noch etwas, darüber lässt sich streiten. Dass es dort beim ersten Lockdown teilweise weiterhin Elektrogeräte, Bekleidung oder Spielwaren zu kaufen gab, führte zu Unmut in der Branche. Fakt ist freilich auch, dass von einem Komplettverbot vor Weihnachten vor allem der (internationale) Versandhandel profitieren würde.

Welche Entschädigungen erhalten behördlich geschlossene Firmen?

Während Gastronomie und Hotellerie 80 Prozent jenes Umsatzes ersetzt bekommen, den sie im November 2019 gemacht haben, sieht die Regelung für den Handel anders aus. Der Ersatz ist je nach Branche gestaffelt.Anbieter Kkörpernaher Dienstleistungen (Friseure, Masseure, etc.) erhalten für die Zeit der Schließung ebenfalls 80 Prozent des Umsatzes vom November 2019.

Für den Handel gelten als Basis 40 Prozent Umsatzerersatz mit Zu- und Abschlägen, sodass sich eine Bandbreite von 20 bis 60 Prozent Umsatzersatz ergibt. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) nannte als Beispiel Blumenhändler, die eine verderbliche Ware vertreiben: Sie erhalten 60 Prozent. Ein Möbelhändler dagegen muss sich mit 20 Prozent begnügen. Weitere Details werden noch ausgearbeitet.

Könnte diese Regelung dem Gleichheitsgrundsatz widersprechen?

Einige Juristen haben diesbezüglich bereits Bedenken angemeldet. Ganz generell müssen Förderungen der Gleichbehandlungspflicht entsprechen – und das ist einklagbar. Die Differenzierungen beim Umsatzersatz könnten daher durchaus vor dem Verfassungsgerichtshof landen, der dann zu prüfen hätte, ob sie sachlich gerechtfertigt sind. Gleiches gilt für die Frage, ob die Anknüpfung an den Umsatz überhaupt sachgerecht ist.

Auch sonstige Differenzierungen (z. B. zwischen Gastronomie und Handel beim Abholservice) könnten derartige Fragen aufwerfen. Und selbst die Sortimentseinschränkungen, gegen die Spar, Hofer und Lidl jetzt wettern, könnten auf den Prüfstand kommen.