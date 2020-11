Melzer/Roger-Vasselin verloren ihr Auftakt-Match bei ATP Finals

Jürgen Melzer (li.) und Edouard Roger-Vasselin bei ihrem ersten Match in London.

Jürgen Melzer und sein französischer Partner Edouard Roger-Vasselin sind am Montag mit einer Niederlage in die ATP Finals in London gestartet. Das Duo musste sich nach starkem Start vor allem von Melzer den Weltranglisten-Ersten Mate Pavic/Bruno Soares (CRO/BRA-1) nach 83 Minuten mit 7:6(6),1:6,4:10 geschlagen geben.

Die österreichisch-französische Paarung trifft nun am Mittwoch in der Round-Robin-Gruppe "Bob Bryan" auf die Montag-Verlierer der ersten Partie, John Peers/Michael Venus (AUS/NZL-6).

(APA)