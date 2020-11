Hostienbäckerei der Steyler Missionare stellt Betrieb ein

Die Bäckerei der Steyler Missionare in Mödling belieferte Pfarren und Klöster in ganz Österreich. Sinkende Nachfrage und Gottesdienst-Absagen sind der Grund für das Aus.

Die Steyler Missionare in der Mödlinger Herz-Jesu-Pfarre werden mit Jahresende den Betrieb der Hostienbäckerei einstellen. Die über Jahre hinweg sinkende Nachfrage sei mit den Gottesdienst-Absagen aufgrund der Corona-Pandemie noch weiter zurückgegangen, hieß es am Dienstag in einer Kathpress-Aussendung. Weil für eine Weiterführung auch größere Investitionen notwendig seien, sei eine "wirtschaftliche Fortführung der Produktion" nicht möglich.

Die Bäckerei belieferte Pfarren und Klöster in ganz Österreich, hieß es in der Mitteilung. Der Rückgang an Messebesuchern, die Zahl der Messfeiern, die Zusammenlegung von Pfarren und die Auflösung von Klöstern hätten sich auf die Nachfrage nach Hostien ausgewirkt. Die Kunden der 1926 gegründeten Bäckerei seien bereits informiert worden. Die Karmelitinnen in Maria Jeutendorf in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) würden diese weiter beliefern.

(APA)