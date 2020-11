Größer gleich null: Alkoholfreier Wein

Ein Berliner Start-up versucht alkoholfreiem Wein Coolness zu verleihen.

In den Werbesujets sieht es nach Partytreiben im trendbewussten städtisch-bürgerlichen Millieu aus: Vintagemöbel, goldene Details, ausgefallene Brillen, der Schampus fließt in offene Münder, alles grell ausgeblitzt. Nur fehlt hier ein für die Szenerie sonst üblicher Bestandteil: der Alkohol. Das Berliner Start-up Kolonne Null existiert seit 2018 und hat sich auf entalkoholisierten Wein spezialisiert. Gegründet wurde es von zwei jungen Unternehmern: Philipp Rössl, der ursprünglich Kunst und Malerei studierte und auch mit Ausstellungen international vertreten war, und Moritz Zyrewitz, eigentlich Politikwissenschaftler, der schon zuvor in der Start-up-Branche tätig war. „Als Kunden ist uns irgendwann aufgefallen, das etwa unzählige Alternativen für Vegetarier oder Veganer angeboten werden, bei nicht alkoholischen Getränken, insbesondere Wein, ist der Markt jedoch sehr begrenzt“, sagt Zyrewitz. Den Wein kaufen die beiden von deutschen, mittlerweile auch französischen Weinproduzenten zu. Dieser fließt dann großteils in den gleichen Anlagen, die für die Entalkoholisierung von Bier verwendet werden, durch vakuumierte Röhren.