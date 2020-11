Musiksalon Nr. 15: Romeo und Julia, Liebe nach Noten

Am Mittwoch wäre in der Wiener Staatsoper noch einmal Charles Gounods „Romeo und Julia“ auf dem Programm gestanden. Nicht die einzige musikalische Erzählung dieser Geschichte in Tönen.

In Italien haben Komponisten die beiden Jugendlichen in Arien- und Duettform lieben und leiden lassen, obwohl kaum jemand Shakespeares Drama kannte! Opernlibrettist Felice Romani - der für Bellini und Vaccai „Romeo"-Texte lieferte, kannte nur die Vorlage, die schon der große englische Dramatiker für sein Drama genutzt hatte.

18. November: Wer kennt schon Shakespeare?

In unseren Breiten kannten die Komponisten freilich ihren Shakespeare recht gut. Ein Meister wie Beethoven brauchte gar keine Opernbühne, um die „letzten Seufzer“ der Liebenden zu vertonen ...

Im Musiksalon erleben wir höchst unterschiedliche musikalische Beiträge zur klingenden Illustration dieser wohl berühmtesten aller Liebesgeschichten, in Erinnerung an die jüngste Staatsopern-Vergangenheit beginnend mit der Arie des Romeo aus der Gounod-Oper, gesungen von Juan Diego Florez.

Des weiteren begegnen wir dem Liebespärchen in Werken von Tschaikowsky (Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan) und Boris Blacher (Hilde Güden, Richard Holm - Josef Krips), Nicola Vacccai (Studiobühne der Mailänder Scala, Leonor Bonilla, Raffaela Lupinacci), Bellini (Anna Netrebko, Elina Garanca - Wiener Symphoniker, Fabio Luisi) und Sergej Prokofieff (Moskauer Rundfunkorchester, Wladimir Fedosejew).