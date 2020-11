Corona: 5984 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

Die Zahl der Intensivpatienten ist deutlich gestiegen. Österreichweit sind bereits mehr als 4500 Covid-19-Erkrankte in Spitalsbehandlung. Seit Montag kam es zu 58 weiteren Todesfällen.

5984 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich bis Dienstagvormittag innerhalb der vergangenen 24 Stunden eingemeldet worden. Die Zahl der Intensivpatienten stieg binnen eines Tages um 46 auf nunmehr 658 an, insgesamt mussten am Dienstag bereits 4525 Covid-19-Erkrankte in Spitälern behandelt werden. Seit Montag starben weitere 58 Menschen an den Folgen der Coronavirus-Erkrankung. Somit gibt es in Österreich seit Beginn der Pandemie bereits 1945 Tote.

Im Schnitt kamen in den vergangenen sieben Tagen in Österreich täglich 7104 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Dienstag 558,7. Vergangene Woche lag dieser Wert noch bei 587. Insgesamt gab es in Österreich 76.165 bestätigte aktive Fälle.

Meisten Neuinfektionn in Oberösterreich

Seit Beginn der Pandemie wurden bereits 214.597 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 136.487 gelten als genesen.

Die meisten Neuinfektionen wurden am Dienstag aus Oberösterreich gemeldet, hier kamen 1230 neue Fälle hinzu. Alle anderen Bundesländer verzeichneten Werte unter 1000. 826 Neuinfektionen gab es in Salzburg, 751 in Niederösterreich, 737 in Kärnten und 700 in Wien. Die Steiermark meldete am Dienstag 545 neue Fälle aus den vergangenen 24 Stunden, Vorarlberg 295 und das Burgenland 178.