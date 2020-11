Slowakischer Immofinanz-Aktionär nun auch an s Immo beteiligt

Pecik und Ketterer haben ein 5-Prozent-Paket an der s Immo an Peter Korbacka verkauf.

Der slowakische Investor Peter Korbacka, der mit dem österreichischen Großinvestor Ronny Pecik rund 11 Prozent an der Immofinanz hält, ist nun auch in der s Immo beteiligt. Und zwar mit 5,2 Prozent. Die Anteile stammten von Pecik und seinem Schweizer Investorenpartner Norbert Ketterer. Pecik ist in beiden Immo-Konzernen maßgeblicher Investor.

Der s-Immo-Aktienübertrag an den slowakischen Investor wurde mit 12. November vollzogen. Ein entsprechendes Share Purchase Agreement stammte vom 7. Oktober. Die Beteiligungsänderungen wurden nun veröffentlicht.

Über die Beteiligungsgesellschaft "Hamamelis" bzw. deren kontrollierende Holding "Etamin" hatten Pecik und Ketterer bisher 14,3 Prozent an der s Immo gehalten. Ihr Anteil ist nun auf 9,08 Prozent gesunken. Der slowakische Korbacka erwarb den 5,2-Prozent-Anteil über die ihm zugerechnete Evax Holding.

In der Immofinanz sind Pecik und Korbacka schon länger Partner im Aktionärskreis. Ende Februar hatte Pecik gemeinsam mit Korbacka rund 11 Prozent an der ebenfalls börsennotierten Immofinanz AG erworben, und zwar über ihre Beteiligungsfirma (vormals "Caprinus Holding", nunmehr RPPK).

s Immo und Immofinanz sind auch wechselseitig beteiligt. So hält Immofinanz an der s Immo 26,5 Prozent. Seit langem schweben Fusionsgerüchte über den beiden heimischen Immobilienkonzernen.

