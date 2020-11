Estlands Technologievorsprung macht sich in der Coronakrise bezahlt

(c) imago images/Scanpix (SANDER ILVEST via www.imago-images.de)

Archivbild: Hygienemaßnahme in einem Theater in Estland.

Estland hat nach wie vor vergleichsweise niedrige Covid-19-Zahlen. Die nördlichste der drei Baltenrepubliken profitiert in der Pandemie von ihrer geografischen Randlage in Europa und von frühen Investitionen in kontaktlose und klar strukturierte E-Governance-Angebote.

Moskau/Tallinn. Wenn es um Erfolge im Kampf gegen die Coronapandemie geht, lohnt sich ein Blick auf das Baltikum. Denn vor allem Estland, die nördlichste der drei Baltenrepubliken, sticht positiv aus der EU-Statistik hervor: als Land, das das Coronavirus besser im Griff hat als andere. Auch besser als seine Nachbarn Lettland und Litauen, die eine ähnlich überschaubare Einwohnerzahl (unter drei Millionen) sowie eine vergleichbare kulturelle und politische Prägung vorweisen.