Spät, aber doch kommt bei Medien die „Trump fatigue“

Der Noch-Präsident der USA wäre ohne ihm gewogene Medienmacher nie so weit gekommen. Was kann seriöser Journalismus daraus lernen?

Die neuesten Auftritte und Ausfälle des amerikanischen Noch-Präsidenten anzuschauen, das war lang ein bisschen so wie Kartoffelchips essen. Man konnte nicht aufhören, aber bald war einem garantiert schlecht. Wenn man sich dann nach ein paar endlosen Tagen des Wartens auf das Wahlergebnis ein wenig umhörte, war zu spüren, dass viele Menschen an einem Syndrom litten, das man „akute Trump fatigue“ nennen könnte.

Es handelt sich um eine elementare Spektakelmüdigkeit in Kombination mit ausgeprägter Bullshit-Verachtung. Endlich rückt der Tag heran, so heißt es, an dem der Lügner und Rassist, der Hochstapler und Covid-Leugner nicht mehr interessieren muss.



Endlich nähert sich jener meditative Glücksmoment, an dem man die gerade aktuellen Wut-Tweets einfach ignorieren kann. Das könnte zumindest in ein paar Monaten tatsächlich so weit sein, denke ich. Denn schon heute wirkt Donald Trump wie ein plötzlich entzauberter Sektenführer. Nur er selbst und ein paar Getreue hoffen noch auf das Ufo, das nie kommen wird.