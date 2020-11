Was sich noch immer rührt, wenn sich nichts mehr rührt: Wiener Wasser im Wechsel der Zeiten.

„Alles fließt.“ Ach ja, so glaubte man damals, bei den alten Griechen. Aber das ist lang her, neuerdings scheint ein ganz anderes Prinzip en vogue: Nichts geht mehr. Wien steht also still, wieder einmal.