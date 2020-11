Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Trump feuert kritischen Behördenchef: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert. Dieser hatte Behauptungen zu angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen. Der Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit, Chris Krebs, sei "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Mehr dazu

Israelische Luftangriffe in Syrien: Die Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch Ziele in Syrien bombardiert. Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana drei Soldaten getötet. Man habe Ziele der iranischen Al-Quds-Brigaden und syrischer Truppen angegriffen, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. Israel reagiere damit auf Sprengsätze, die am Vortag auf der israelischen Seite der Grenze gelegt worden seien, hieß es. Mehr dazu

Deutsche Fußballpleite: Spanien hat der Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag eine historische Lehrstunde erteilt. Die Spanier führten die Deutschen zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase in Sevilla mit 6:0 (3:0) vor und schnappten sich den Gruppensieg sowie das Ticket zum Finalturnier. Für Deutschland war es die höchste Länderspiel-Niederlage seit einem 0:6 gegen Österreich im Jahr 1931. Mehr dazu

Der Morgenticker zum Mitlesen: