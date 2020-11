Erneut weniger Neuinfektionen in Deutschland als in Vorwoche

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden - das sind knapp 1000 Fälle weniger als vor einer Woche, wie aus Angaben des RKI vom Mittwochmorgen hervorgeht. Am vergangenen Mittwoch hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 18.487 gelegen.

Auch am Montag und Dienstag war der Wert niedriger als der Vorwochenwert. Der Höchststand war am vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 833.307 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Mittwoch um 305 auf insgesamt 13 119. Das RKI schätzt, dass rund 546.500 Menschen inzwischen genesen sind.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,97 (Vortag: 0,97). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch knapp 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Zwei Millionen Fälle in Frankreich

Frankreich hat die Schwelle von zwei Millionen registrierten Coronavirus-Infektionen überschritten. Wie der Chef der Gesundheitsbehörden, Jerome Salomon, am Dienstagabend weiter mitteilt, stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 24 Stunden um 437 auf 46.273.

Dennoch zeigte sich Salomon zufrieden und optimistisch: "Unsere gemeinsamen Bemühungen beginnen Früchte zu tragen, die Zahl der Neuerkrankungen ist seit einigen Tagen zurückgegangen. Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Kontrolle über die Epidemie zurückzugewinnen", sagte Salomon auf einer Pressekonferenz.

"Die Einhaltung der Ausgangssperre und der Sperrung erklärt diesen positiven Trend. Wir müssen ein sehr hohes Maß an Wachsamkeit bewahren, um die Feierlichkeiten zum Jahresende und die Wintermonate sicher überstehen zu können", fügte er hinzu. Frankreich hat weltweit die vierthöchste Anzahl an Coronavirus-Infektionen verzeichnet und belegt den siebenten Platz bei der Anzahl der Todesfälle.

Schweiz: Intensivbetten werden knapp

In der Schweiz werden die Intensivbetten knapp. In über einem Drittel der Kantone des Nachbarlandes sind die Intensivstationen wegen der Coronavirus-Pandemie an ihrer Kapazitätsgrenze, wie Andreas Stettbacher, Delegierter des Schweizer Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), am Dienstag erklärte. Die 900 zertifizierten Intensivbetten seien praktisch alle ausgelastet, sagte Stettbacher. 242 Reservebetten seien noch frei.

"Diese Reservebetten können ausgeschöpft werden - und diese Reserve kann auch noch einmal auf 1400 Betten ausgebaut werden", so Stettbacher. Rund 60 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien Covid-19-Patienten. Die Überweisungen auf die Intensivstationen seien weiterhin steigend. Patienten aus stark ausgelasteten Regionen werden zunehmend in andere Regionen verlegt. Mit den sinkenden Fallzahlen würde in rund zwei Wochen allerdings auch die Zahl der Spitaleintritte sinken.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 4560 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 142 neue Todesfälle und 299 weitere Spitaleintritte registriert.

Seit Beginn der Pandemie gab es in der Schweiz mit insgesamt 274.534 laborbestätigten Fällen etwas mehr Infektionen als im vergleichbaren Österreich. Bei der Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 zählt die Eidgenossenschaft mit 3300 deutlich mehr als Österreich mit rund 1800.

