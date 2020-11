Bitcoin nimmt Kurs auf Rekordhoch

Der Kurs hat sich binnen sechs Wochen fast verdoppelt und liegt nur noch etwa 1500 Dollar unter dem Rekordhoch von Ende 2017.

Bitcoin eilt mit Sieben-Meilen-Stiefeln auf ein neues Rekordhoch zu. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt am Mittwoch um fast fünf Prozent auf 18.491,57 Dollar. Damit hat sich der Kurs binnen sechs Wochen fast verdoppelt und liegt nur noch etwa 1500 Dollar unter dem Rekordhoch von Ende 2017. Der Einstieg PayPals in das Krypto-Geschäft, das Liebäugeln der Zentralbanken mit digitalen Staatswährungen und das anziehende Interesse institutioneller Adressen verliehen Bitcoin & Co. Rückenwind, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research.

(Reuters)