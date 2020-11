In diesen Städten wird die Kurzparkzone aufgehoben

Einige Städte und Gemeinden haben laut ÖAMTC die bestehenden Kurzparkzonenregelungen gelockert. Wien ist allerdings nicht dabei.

Im Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen haben laut ÖAMTC einige Städte und Gemeinden die bestehenden Kurzparkzonenregelungen gelockert. Die Maßnahmen sollen dazu dienen Bürgern während der Lockdown-Phase dringend notwendige Wege mit dem Pkw zu erleichtern.

Mit Stand 18. November liegen von den Magistraten folgender Städte Bestätigungen vor, dass die Überwachung bis auf Widerruf ausgesetzt wird:

- Salzburg

- Klagenfurt

- Villach

- Feldkirchen

- Wolfsberg

- Völkermarkt

- Wiener Neustadt

- Perchtoldsdorf

- Mistelbach

- Purkersdorf

- Eisenstadt

- Neusiedl am See

- Wels

- Weiz

- Feldbach

- Judenburg

Gebühren in Form von ausgefüllten Parkscheinen oder digitalen

Zahlungen via APPs müssen nicht entrichtet werden. In vielen Städten und Gemeinden gilt allerdings die Einhaltung der maximalen

Abstellzeiten auch weiterhin.

Die Informationen werden laufen unter der Website des Clubs und auf der ÖAMTC-App aktualisiert.

In Wien gelten Kurzparkzonen weiterhin

Gilles Dittrich von der Abteilung Mobilitätsinformationen des Clubs weist darauf hin, dass es sich um keine allgemeine Aufhebung, die für alle Städten gilt, handelt: „Auch in Wien gelten die Kurzparkzonen nach derzeitigem Wissenstand weiter.“ Dem Club liegen zwar Informationen vor, dass in mehreren Landeshauptstädten zur Zeit eine Aussetzung der Kurzparkzonen geprüft wird, konkrete Aussagen dazu gibt es aber noch nicht. „Unabhängig von gültigen oder temporär aufgehobenen Kurzparkzonen, zu beachten ist, dass Anrainer- und Behindertenparkplätze sowie Ladezonen, Halte- und Parkverbote und andere allgemeine Regelungen für das Abstellen von Kfz auf jeden Fall ausnahmslos zu beachten ist“, appelliert Dittrich.

(APA)