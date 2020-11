USA: Noch mehr Schulden statt Firmenpleiten

Die Gewinne der Unternehmen schmelzen dahin oder sind weg. Trotzdem fließt ihnen das Geld in Strömen zu.

Von Carnival-Kreuzfahrten über Marriott International bis hin zu den Delta Air Lines und der Textilkette Gap. In den vergangenen Wochen haben sich viele der vom Coronavirus-Ausbruch am stärksten betroffenen Unternehmen Milliarden über den Kapitalmarkt besorgt. Obwohl nicht klar ist, ob und in welchem Ausmaß die Konzerne wieder Gewinne schreiben werden, haben sie keine Mühe, sich das Geld zu beschaffen. Denn die US-Notenbank Fed steht Gewehr bei Fuß. Und solange sie mit an Bord ist, sind auch die Anleger bereit, ihr Kapital zur Verfügung zu stellen.