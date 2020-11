Deutschlands Fußballseele ist verwundet

Joachim Löws Krisenmanagement wird zur Routine, seine Aufbauarbeit wurde vom alten Rivalen Spanien schonungslos zerstört. Und für eine Trendwende bis zur EM fehlt die Zeit.

Sevilla. Es wird einsam um Joachim Löw nach dem 0:6-Debakel in Spanien. Der Sonderflieger des deutschen Nationalteams hatte Sevilla noch gar nicht verlassen, da prasselten auf Löw über alle Kanäle schon bohrende Fragen und klare Forderungen ein – jene nach einem Rücktritt inklusive. In der Heimat erwarten den selbst noch nach Antworten suchenden DFB-Chefcoach beschwerliche Tage.

Wie soll es weiter Richtung Fußball-Europameisterschaft gehen? Wirklich ohne Thomas Müller, Jérôme Boateng und Mats Hummels? Die vom DFB-Direktor Oliver Bierhoff schon vor der höchsten Niederlage seit 89 Jahren gesichtete dunkle Wolke über der deutschen Nationalmannschaft hat sich durch den desaströsen Auftritt in Andalusien in ein Orkantief verwandelt. Löw sprach aber nicht von Abschied oder Trennung. Die gravierenden Probleme nimmt der 60-Jährige mit in eine viermonatige Winterpause.

„Wir müssen das die nächsten Tage im Trainerstab aufarbeiten. Was sind jetzt die richtigen Schlüsse, die wir ziehen müssen?“, erklärte Löw. Sein Krisenmanagement wird schon zur Routine. Wie nach der WM 2018 wird sich Löw als Fußball-Emerit zurückziehen.

Die Rückhol-Debatte

Dass Löw aber das Dauerthema um eine Rückkehr des von ihm aussortierten Weltmeister-Trios Müller (31), Hummels (31) und Boateng (32) in seinen ersten Analysekatalog aufnimmt, ist unwahrscheinlich. Seine Haltung hatte sich auch nach den sechs spanischen Nackenschlägen nicht verändert. „Zum richtigen Zeitpunkt“ wolle er über die heiß diskutierte Frage befinden. Der 60-Jährige machte deutlich, dass dieser für ihn trotz der zahlreichen Forderungen von Ex-Nationalspielern wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Bastian Schweinsteiger immer noch nicht gekommen ist. „Das Vertrauen ist jetzt im Moment nicht völlig erschüttert. Diese junge Mannschaft hat auch die Fähigkeit, sich so zu entwickeln, dass wir eine leistungsstarke, konkurrenzfähige Mannschaft haben. Davon bin ich absolut überzeugt“, lautete Löws erstaunliches Treuebekenntnis zur Umbruch-Elf.

Löw weiß, dass er eine Rückkehr der geschassten Alphatiere teamintern nicht moderieren kann. Wen sollte er aus seiner Startelf streichen? Niklas Süle? Leon Goretzka? Leroy Sané? Der Generationenkonflikt verhagelte schon die Stimmung vor zwei Jahren in Russland. Und für einen Bankplatz kämen die Oldies nicht zurück. Auch Rekord-Torwart Manuel Neuer verbat sich die Debatte. „Es ist der falsche Zeitpunkt, nach so einer Niederlage über Spieler zu sprechen, die nicht dabei sind.“ Sinnhaft zu kommunizieren und durchzuführen wäre eine Rückkehr nur von einem anderen Teamchef.

Doch hätte das Ü30-Trio in Sevilla geholfen? Auch der in seinem Rekordspiel allein gelassene Neuer und der unsichtbare Toni Kroos konnten als noch aktive Ex-Weltmeister das Desaster nicht abwenden. Und Müller, Hummels und Boateng gehörten auch bei der WM 2018 zu den Enttäuschungen.

Die Zeit läuft gegen Löw

Die längst noch nicht verheilten Wunden dieses WM-Traumas von 2018 sind wieder aufgerissen. Statt des Gruppensiegs in der Nations League als Symbol der Rückkehr zu höchster Wettbewerbsfähigkeit zu feiern, steht Löw nach dem Untergang in Andalusien vor den Trümmern seiner kritisch begleiteten Aufbauarbeit. Schonungslos zerstört vom alten Rivalen Spanien. Und das nur sieben Monate vor dem EM-Start. Der erste Gegner am 15. Juni 2021 ist Weltmeister Frankreich.

Löws Rücktritt oder Entlassung wurde von der DFB-Spitze am Mittwoch ausgeschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus zuverlässiger Quelle erfuhr. Dennoch stellt sich die Frage, ob das Duo Löw-Bierhoff nach 16 Verbandsjahren noch die nötige Reformkraft besitzt. Die Kritiker-Allianz aus Boulevard und Alt-Internationalen wird jedenfalls nicht so schnell verstummen.

(dpa/red)