Buchgeschäfte dürfen keine Abholstationen haben

In der Gastronomie darf man Essen bestellen und konstaktlos abholen. Für den Buchhandel gilt das nicht. Das sorgt für Empörung.

Dem Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft zufolge wird es dem heimischen Buchhandel während des Lockdowns verwehrt, Abholstationen für Kunden bei den Geschäften einzurichten. "Im Gasthaus darf sich jedermann sein vorbereitetes Essen abholen und auch bezahlen", schrieb der Obmann des Fachverbandes der Buch- und Medienwirtschaft, Friedrich Hinterschweiger, in einer Aussendung. Er zeigte sich "empört über diese Ungleichbehandlung".

Der Versandhandel sei zwar in den vergangenen Jahren forciert worden, doch stünden bei vielen Bestellungen die Höhe der Portokosten in keiner Relation zu den Buchpreisen. "Oder anders: Die Ertragssituation wird durch Porto und Verpackungsaufwand drastisch geschmälert, teilweise sogar gegen Null gedrückt", so Hinterschweiger.

Besonders schmerzlich sei der Lockdown in der Zeit vor Weihnachten. Demnach setzt Österreichs Buchhandel in den Monaten November und Dezember bis zu 50 Prozent der Jahreserlöse um.

