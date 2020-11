Schotten drängen auf Unabhängigkeit

Schottlands First Minister Nicola Sturgeon hat die Coronakrise besser in den Griff bekommen als der britische Premier Johnson.

Mit abwertenden Worten zur Dezentralisierung spielt Premier Johnson den schottischen Nationalisten in die Karten.

Boris Johnson wollte in die Geschichte eingehen als der Mann, der Großbritannien aus der Europäischen Union geführt hat. Doch mehr und mehr ist er auf Kurs, jener Premierminister zu werden, in dessen Amtszeit das Vereinigte Königreich zerbrochen ist. Mit seiner Äußerung „die Dezentralisierung war eine Katastrophe“, löste er bei schottischen Konservativen blankes Entsetzen aus, während die Scottish National Party (SNP) ihr Glück kaum fassen konnte: „Die einzige Art und Weise, das schottische Parlament zu schützen und zu stärken, ist die Unabhängigkeit“, erwiderte First Minister Nicola Sturgeon.