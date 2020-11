Wie Anwälte den Wahlsieg für Donald Trump holen wollen

Die Republikaner beklagen, weniger Wahlkarten als sonst seien für ungültig erklärt worden.

Während sich Joe Biden auf seine Präsidentschaft, die am 20. Jänner beginnen soll, vorbereitet, nehmen zahlreiche Klagen des amtierenden Präsidenten ihren Lauf. Donald Trump glaubt weiterhin, die Wahl vom 3. November gewonnen zu haben. Seinen Anwalt, Rudy Giuliani, schickte er nach Pennsylvania, wo der frühere Bürgermeister New Yorks diese Woche zum ersten Mal vor Gericht erschien. Ebenso wie in Nevada will Trumps Team die Zertifizierung der Ergebnisse, die für nächste Woche ansteht, blockieren.