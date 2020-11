Bringen Heim-Tests die Wende?

Die USA haben einen Schnelltest für zu Hause zugelassen. Heim-Tests könnten ein Gamechanger sein, sagt Mikrobiologe Michael Wagner.

Was als möglicher Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie gehandelt wird, kommt in einer unscheinbaren, blauen Box: Ein Corona-Schnelltest für zu Hause wurde soeben in den USA mit einer Notfallgenehmigung zugelassen. Das Produkt vom US-Unternehmen Lucira Health ist verschreibungspflichtig, liefert in 30 Minuten ein Ergebnis und kostet laut Hersteller umgerechnet 40 Euro. Positiv Getestete sollten dann das Ergebnis ihrem Arzt melden, der dies weiterleitet. „Billige Home-Tests könnten die Gamechanger sein, um Infektionswellen zu brechen“, sagt Mikrobiologe Michael Wagner von der Universität Wien der „Presse“.