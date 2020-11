Gutes Zeugnis für Haferflocken

(c) imago images

Kein Schimmel, keine Grenzwertüberschreitungen bei

Schwermetallen und Pestiziden: Alle 13 untersuchte Produkte haben in einem Test der Arbeiterkammer gut abgeschnitten.

Kein Schimmel, keine Grenzwert-Überschreitungen bei Schwermetallen und Pestiziden - ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich stellt Haferflocken ein gutes Zeugnis aus. Zudem liefern sie nicht nur Eiweiß, Eisen sowie B-Vitamine, sondern senken auch den Cholesterinspiegel. Sehr gute Qualität gibt es demnach ab 55 Cent pro 500 Gramm, bei Bioware ab 99 Cent.

13 Produkte wurden im Labor der Ages untersucht, sieben davon waren Bio-Qualität, sechs aus konventioneller Landwirtschaft. Während die Bio-Produkte alle frei von Pestizidrückständen waren, wurden in allen konventionellen Spuren von Pflanzenschutzmitteln festgestellt, allerdings in sehr geringen Mengen. Natürlich vorkommendes Cadmium - ein krebserregendes Schwermetall - fand sich in allen Haferflocken, ebenso das allergieauslösende Nickel. Allerdings wurden stets die Grenzwerte eingehalten, von Gesundheitsgefahr ist nirgends auszugehen.

>> Der Test im Detail

(APA)