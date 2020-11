Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Spitalssystem als Schutzschild. Trotz der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen und schwer Erkrankten dürfte auf den Intensivstationen des Landes die Katastrophe ein weiteres Mal ausbleiben. Das eigentlich ineffiziente Spitalswesen Österreichs erweist sich gerade als Glücksfall, analysiert Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]

Hoffnung auf baldigen Impfstoff wächst. Zwei Impfstoffe gegen das Coronaviruskönnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Mehr dazu

Gegenforderungen für Sonntagsöffnung. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erinnert angesichts der von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer angestoßenen Debatte über Sonntags-Ladenöffnungen im Advent an die zwei offenen Gewerkschaftsforderungen zur Corona-Pandemie: Man habe da „auch einen Wunsch“, und zwar den Coronatausender und der Maskenpause im Handel. Ohne diese werde sich die zuständige GPA wohl "sehr schwer tun, über irgendwas zu diskutieren", sagte Katzian Donnerstag in der „ZiB2". Mehr dazu

Die Verschwörungstheorien der Trump-Anwälte. Die Anwälte von Donald Trump tauchen in ihren Attacken gegen den Ausgang der verlorenen Präsidentenwahl immer tiefer in Verschwörungstheorien ab. Sie behaupten unter anderem, die Demokraten hätten die Wahl mithilfe von Kommunisten aus Venezuela manipuliert. Mehr dazu

Heftige Kritik an ORF-Stiftungsrat. Hans Peter Haselsteiner verlässt den ORF-Stiftungsrat, in dem er auf einem Ticket der Neos sitzt. "Ich habe festgestellt, dass den Vertretern der diversen Freundeskreise der Blick auf ihre eigene Macht und parteipolitischen Vorteile weit wichtiger ist als der Erfolg des ORF. (...) Die Bedeutung des Stiftungsrates als strategisches Leit- und Kontrollgremium geht heute gegen Null“, kritisiert der Industrielle. Mehr dazu

Morgenglosse. Warum darf man Bücher nicht im Geschäft seines Vertrauens, drei Ecken weiter, bestellen und beim Spaziergang nach dem Home-Office abholen, fragt sich Christine Kary. Wirtschafts- und Gesundheitsministerium sollten sich in Sachen Buch-Abholstationen schnell einigen, sonst dürfe sich Amazon freuen. Mehr dazu

Der Morgenticker zum Nachlesen: