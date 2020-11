Lagarde: "EZB kann nicht pleitegehen"

Die Chefin der Europäischen Zentralbank seht dem Wirtschafts- und Währungsausschusses des EU-Parlaments Rede und Antwort.

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde weder in die Pleite rutschen noch kann ihr das Geld ausgehen. Dies gelte selbst dann, wenn sie mit ihren billionenschweren Anleihenkäufen Verluste mache, sagte sie am Donnerstag in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des EU-Parlaments. "Als der einzige Herausgeber von Zentralbankgeld in Euro, wird das Eurosystem immer in der Lage sein, wenn erforderlich, zusätzliche Liquidität zu schaffen", sagte sie auf eine Frage eines EU-Abgeordneten.

"Darüber hinaus würden jedwede finanziellen Verluste, sollten sie eintreten, nicht unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Preisstabilität anzustreben und zu sichern," sagte Lagarde. Die EZB hat mittlerweile seit Frühjahr 2015 öffentliche Anleihen der Euro-Länder im Volumen von rund drei Billionen Euro erworben.

EU-Länder sollen Streit beenden

Außerdem fordert Lagarde die Länder der Eurozone auf, ihren Streit über das EU-Budget zu beenden und dringend benötigte Coronahilfen zügig auszuzahlen. Das Finanzpaket "Next Generation EU", zu dem unter anderem ein 750 Milliarden Euro schwerer Wiederaufbaufonds gehört, müsse ohne Verzögerung umgesetzt werden.

Das Paket war diese Woche auf Widerstand von Polen und Ungarn gestoßen. Beide Staaten legten ein Veto gegen die EU-Finanzplanung ein. Daher besteht die Gefahr, dass die Auszahlung der Gelder sich auch bei einem Kompromiss verzögert.

Steigende Infektionszahlen belasten Wirtschaft

Lagarde zeichnete angesichts der zweiten Pandemiewelle zudem ein eher düsteres Bild der Konjunktur. "Es wird erwartet, dass die Wirtschaft der Eurozone schwer getroffen wird durch die Auswirkungen des raschen Anstiegs der Infektionen und der Wiedereinführung von Eindämmungsmaßnahmen", sagte sie. Das gefährde die kurzfristigen Konjunkturaussichten. Eine Schlüsselherausforderung werde sein, die Zeitlücke zu überbrücken, bis Impfungen weit fortgeschritten sind und die Erholung eigenen Schwung erzeugt.

Die EZB-Chefin bekräftigte darüber hinaus, dass die Notenbank ihre Geldpolitik entsprechend der Lage neu justieren werde. Die EZB dürfte angesichts der zweiten Coronawelle auf eine zusätzliche Lockerung ihrer schon sehr lockeren Geldpolitik zusteuern. Das 1,35 Billionen Euro schwere Pandemie-Anleihenkaufprogramm PEPP und die langfristigen großen Geldspritzen für Banken - in der Fachwelt TLTRO genannt - stünden dabei im Vordergrund. Diese hätten ihre Wirksamkeit gezeigt. "Daher bleiben sie wahrscheinlich die Hauptinstrumente für die Anpassung unserer Geldpolitik", sagte sie. Die nächste Zinssitzung findet am 10. Dezember statt.