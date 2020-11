Umgerechnet rund 18,5 Milliarden Euro über vier Jahre zusätzlich zum Regelbudget. Johnson spricht von „gefährlicher Weltlage" und „Ende des Rückzugs". Investitionen unter anderem in Cyberkrieg und Weltraumtruppe. Heikle offene Fragen zu klassischer Rüstung.

Der britische Premierminister, Boris Johnson, hat am Donnerstag die größten Investitionen in die Streitkräfte seit Ende des Kalten Krieges Anfang der 1990er angekündigt. In einer Rede vor dem Unterhaus deutete er die Eckpunkte an, wobei es um eine Extrasumme für das Militärbudget sowie militärrelevante Ausgaben in anderen Teilbudgets in Höhe von 16,5 Milliarden Pfund geht, umgerechnet rund 18,5 Milliarden Euro, innerhalb der nächsten vier Jahre.