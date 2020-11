Gastronomie für zu Hause: Die Sacher-Torte zum Mitnehmen

Die Original-Sacher-Torte gibt es jetzt auch im Drive-In-Format: Lieferung direkt ans Autofenster inklusive, versteht sich.

Es ist ein Drive-in der etwas anderen Art: Statt Burger mit Pommes und Verständigungsschwierigkeiten an der Gegensprechanlage hält man jetzt entspannt am Straßenrand der Wiener Philharmonikerstraße vorm Hotel Sacher, ein Hotelmitarbeiter kommt just aufgemascherlt ans Auto gelaufen und nimmt mit gebührendem Abstand die Bestellung entgegen. Derzeit stehen Sachertorte und -würferl am Speiseplan, der soll aber baldigst ausgebaut werden. So will der Traditionsbetrieb seinen Gästen auch im Lockdown etwas bieten.

Tägliche Abholung zwischen 8 und 19 Uhr, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien. Darüber hinaus ist die Original Sacher-Torte in der Sacher Confiserie in der Kärntner Straße und im Sacher Onlineshop (shop.sacher.com)