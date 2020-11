Kinder, Küche, Arbeit und Eltern versorgen

Es sind überwiegend Frauen, die nun auch während des zweiten Lockdowns zurück in alte Rollenbilder geworfen werden, um auszugleichen, was an systematischen Lösungen fehlt.

Viele Eltern stehen zurzeit vor schwierigen Entscheidungen. Was früher ein harmloser Schnupfen war, könnte jetzt Corona sein. Bildungsminister Heinz Faßmann hat schon beim ersten Lockdown empfohlen, die Kinder „im Zweifelsfall zu Hause zu lassen“ und nicht in die Schule oder den Kindergarten zu bringen, wenn die Nase läuft. Was so einfach klingt, ist aber vor allem für Mütter ein oft nicht zu schaffender Balanceakt zwischen Beruf, Ausbildung und Familie.