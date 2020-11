Tischtennis: Polcanova bleibt in China ohne Sieg

Sofia Polcanova unterlag in Zhengzhou der Chinesin Wang Yidi. Nun wartet die Champions League in Linz.

Wie zuletzt beim Weltcup hat Sofia Polcanova auch bei den ITTF-Finals in China ihr Auftaktmatch verloren und ist damit ausgeschieden. Die Oberösterreicherin unterlag am Donnerstag in Zhengzhou als Nummer acht gesetzt der neuntgereihten Chinesin Wang Yidi 0:4 (-3,-12,-7,-7). Beim parallel laufenden Männer-Event ist Österreich nicht vertreten. Nächste sportliche Aufgabe Polcanovas ist das Finalturnier der Champions League mit Linz AG Froschberg vom 2. bis 8. Dezember in Linz.

(APA)