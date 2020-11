Österreichs Erfolgskurs, der (noch) nicht mitreißt

Mit dem unrühmlichen 1:1 gegen eine norwegische Corona-Notelf hat das ÖFB-Team das Länderspieljahr 2020 beendet. Was abgesehen vom Nations-League-Aufstieg davon übrig bleibt.

In der Nations League darf sich die österreichische Nationalmannschaft nach dem Remis gegen Norwegen künftig mit den Topnationen messen, doch trotz der erfolgreichen Bilanz stehen Teamchef Franco Foda und seine Taktik in der Kritik. Von Comeback-Qualitäten und Lichtblicken wie Adrian Grbic zu unverständlichen Aufstellungen und Wechseln sowie der Gunst der (noch fehlenden) Fans. Die Diskussionspunkte nach dem dritten Foda-Jahr:



Wie 2015 unter Koller, aber nicht so schön



Sechs Siege, ein Remis und eine Niederlage in acht Spielen bedeuten das erfolgreichste Länderspieljahr der ÖFB-Ära Franco Fodas (seit Ende 2017). Der Punkteschnitt (2,38) ist der dritthöchste der Nachkriegszeit und gleichauf mit 2015 unter Marcel Koller. Allerdings: Damals lief die EM-Qualifikation, es gelangen Siege in Russland (damals Nr. 23 der Welt) und Schweden (45). Die einzige Niederlage setzte es im Test gegen die Schweiz (11). In der diesjährigen (weniger hochklassigen) Nations League waren es Siege in Norwegen (43) bzw. Rumänien (44), dem man zuhause unterlag.