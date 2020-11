Die New Yorker zittern vor massiver zweiter Corona-Welle

Die Zahl der Infizierten steigt. Für Kopfschütteln sorgt der Bürgermeister: Er schloss die Schulen, ließ Bars und Restaurants aber vorerst offen.

New York. Das Trauma sitzt tief, vielleicht auch deshalb konnte New York City die zweite Corona-Welle lang hinauszögern. 20.000 Menschen starben im Frühjahr in der größten US-Stadt am Coronavirus. Bilder von Kühlwagen, in denen die Toten zwischengelagert werden mussten, gingen um die Welt. Umso vorsichtiger geben sich die New Yorker seither: Fast jeder trägt Maske, die Schulen blieben ein halbes Jahr lang zu. Während sich das Virus im Sommer in weiten Teile der USA verbreitete, blieben die Infektionszahlen in der Metropole niedrig.