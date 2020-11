Zuerst die Enklave, dann die Kalaschnikow

(c) Getty Images (Peter Macdiarmid)

Rare Einblicke in die Phantasmen und Pläne inhaftierter „Gottesstreiter“: Ein Forscher sprach mit 80 Jihadisten in französischen Gefängnissen.

„Achtung, wir Jihadisten sind gerade alle ins Gefängnis gekommen, das gab es in Europa noch nie“, triumphiert Youssef, 28 Jahre alt, inhaftiert in einem Hochsicherheitstrakt im Gefängnis Lille-Annœullin. „Wo haben sich islamistische Bewegungen in ihrer Geschichte reformiert? Im Gefängnis, immer.“ Youssef ist vermutlich mittlerweile frei. Seine Haft, erfährt man im heuer erschienenen Buch „Le jihadisme français“ („Der französische Jihadismus“), laufe bis 2020.