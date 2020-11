Wie am Freitag bekannt wurde, ereigneten sich die Diebstähle am Mittwoch sowohl in Mödling, als auch in Klosterneuburg. Auch ein Geldinstitut in Wien ist betroffen.

Unbekannten Tätern soll in Mödling ein „filmreifer Coup“ gelungen sein, der vermutlich einen Schaden in Millionenhöhe verursacht, berichtete der „Kurier“ am Freitag. Die Bande habe unbemerkt mehrere Schließfächer im gesicherten Bereich des Saferaums in der Raiffeisen Regionalbank Mödling geknackt und leer geräumt.

Die Ermittlungen haben den Bericht zufolge am Mittwoch begonnen. Am Freitag hat der Fall weitere Kreise gezogen: Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mitteilte, wurden auch Schließfächer eines Geldinstituts in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) geleert. Auch diese Tat soll am Mittwoch verübt worden sein. Baumschlager bestätigte zudem, dass mit dem selben Modus Operandi vorgegangen worden war.

Ob es sich auch um dieselbe Tätergruppe handelt, war vorerst unklar. „Die Spuren werden gesichert und verglichen", verwies Baumschlager auf laufende Ermittlungen des Landeskriminalamts Niederösterreich.

Auch Wien betroffen

Auch ein Geldinstitut in Wien-Döbling wurde zum Tatort. Entsprechende Berichte von ORF und „Kurier" wurden von Baumschlager am Freitagnachmittag bestätigt. Im Fall der betroffenen Bank geht die Polizei davon aus, dass die Diebe seit Oktober bis zuletzt in vermutlich mehreren Zugriffen Schließfächer leer räumten. Dazu hätten sie das elektronische System „überbrückt", das den Zugang zu der betreffenden Räumlichkeit in dem Geldinstitut sichert. Wie genau die Kriminellen dabei vorgingen, sei noch unklar, sagte Polizeisprecher Marco Jammer.

Mehrere Schließfächer seien betroffen, wie viele werde noch eruiert. „Die Opfer melden sich erst", so der Sprecher. Daher könne auch die Höhe des Schadens noch nicht beziffert werden.

Das Geldinstitut in Döbling sei bis dato die einzige betroffene Bank in Wien. Um welche Bank es sich in der Bundeshauptstadt konkret handelt, will die Landespolizeidirektion aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt geben.

(red./APA)