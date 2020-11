Was raten Sie den Neos in Wien, Heide Schmidt?

Heide Schmidt, die Gründerin und einstige Parteichefin des Liberalen Forums, ist unter die Buchautorinnen gegangen. Aus diesem Anlass ist sie zu Besuch im "Presse"-Studio bei Anna Wallner, ausgerechnet an jenem Tag, an die erste rot-pinke Stadtregierung in Wien fixiert wurde. Sie spricht über die erste Regierungsbeteiligung der Neos und sagt, wovor die liberale Partei sich hüten sollte. Außerdem geht es um den Umgang der Bundesregierung mit der Covid-Krise, den zweiten Lockdown und ihr neues Buch "Ich seh das so“ (Brandstätter Verlag)