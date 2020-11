Ägyptens Frontalangriff auf Menschenrechtler

Gasser Abdel Razek hatte schon unter Mubarak und den Muslimbrüdern für Menschenrechte gekämpft. Jetzt warf ihn das Regime von Staatschef Abdel Fatah al-Sisi ins Gefängnis.

Kairo. Sie sind angetreten, um in Ägypten die Menschenrechte zu verteidigen. Jetzt wurden sie selbst verhaftet. In den vergangenen Tagen haben die Sicherheitskräfte im Land am Nil drei prominente Menschenrechtler festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder einer „terroristischen Organisation“ zu sein. Die drei Verhafteten arbeiten für die Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), eine der wenigen verbliebenen aktiven Menschenrechtsgruppen im Land. Sie tritt für Bürgerrechte und religiöse Rechte ein, mobilisiert gegen die Todesstrafe und hat zahlreiche Dokumentationen über massive Menschenrechtsverletzungen veröffentlicht.