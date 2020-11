Thiems Meilensteine

Dominic Thiem greift heute im Halbfinale von London gegen Novak Djoković nach dem 300. Sieg seiner Karriere. Ein Rückblick.

London. Wie schon im Vorjahr hat Dominic Thiem auch 2020 die Chance, das Endspiel der ATP Finals in London zu erreichen. Gegner heute (15 Uhr, live, Sky) ist der Weltranglistenerste Novak Djoković, im direkten Vergleich führt der Serbe mit 7:4-Siegen. Auf Hartplatz hat der Niederösterreicher Djoković nur in einem von fünf Duellen – in der Gruppenphase der Finals 2019 – bezwungen.



Gewinnt Thiem, feiert er seinen bereits 300. Sieg auf der Tour. Zum Vergleich: Die ewige Bestenliste führt der US-Amerikaner Jimmy Connors (1274) an, Thomas Muster liegt in diesem Ranking mit 625 Erfolgen auf Platz 23. Ein Rückblick auf bisherige Meilensteine in Thiems Karriere.



Oktober 2011, Wien