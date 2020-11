Jakob Pöltl bleibt in San Antonio

Der Wiener NBA-Legionär unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bei den Texanern.

Basketballer Jakob Pöltl bleibt weitere drei Jahre beim NBA-Club San Antonio Spurs. Der Wiener einigte sich am Samstag mit den Texanern auf einen neuen Kontrakt über insgesamt 26,25 Mio. Dollar (22,13 Mio. Euro). Wegen Covid-19 werden davon für die Zeit der Pandemie voraussichtlich rund 18 bis 20 Prozent einbehalten. Die offizielle Vertragsunterzeichnung soll am Sonntag erfolgen. Pöltl war "Restricted Free Agent", ab Samstag durften Gespräche aufgenommen werden.

Pöltl hat zwei Saisonen bei den Spurs hinter sich, die Play-offs wurden zuletzt knapp verpasst. 22 Mal in Serie hatte San Antonio davor die Play-offs erreicht - ein Rekord. Seine ersten beiden NBA-Saisonen hatte Pöltl bei den Toronto Raptors, dem einzigen kanadischen NBA-Club und Vorjahres-Titelträger, verbracht. Den vor vier Jahren unterschriebenen Rookie-Vertrag hatte der 2,13-m-Athlet nach San Antonio mitgenommen, nun erfolgt die Unterzeichnung seines zweiten NBA-Kontrakts.

In seinen vier NBA-Saisonen hat Pöltl bisher insgesamt 12,2 Millionen Dollar (10,28 Mio. Euro) verdient. Der nun erfolgende Anstieg im Gehaltsschema liegt im erwarteten Bereich, mit einem Jahresgehalt von acht bis zehn Millionen Dollar war spekuliert worden. In der "Blase" von Orlando hatte er in Abwesenheit einiger Stammspieler gute Leistungen gezeigt, er kam in den acht Spielen in der "Bubble" in Orlando im Schnitt auf 7,4 Punkte und 7,4 Rebounds. 301 NBA-Matches hat Pöltl bisher bestritten.

Bis zum 11. November hatte er in Wien im physischen Bereich und mit gezieltem Balltraining eine Basis gelegt, seither wartete er in San Antonio auf die Weichenstellung. "Es war mit einer gewissen Anspannung verbunden, erstmals die Free Agency mitzuerleben", meinte Pöltl in einer Aussendung. "Es gab verschiedene Überlegungen, schlussendlich ist ein fairer Deal herausgekommen." Mit dem könnten beide Seiten zufrieden sein. "Ich freue mich, auch in den nächsten Jahren ein Spur zu sein."

Für den früheren Spieler der Vienna Timberwolves war ausschlaggebend, dass in der "Blase" von Orlando vor dem Ausscheiden eine gute Perspektive zu erkennen gewesen war. "Wir haben einige junge Spieler mit viel Potenzial. Ich bin sehr positiv für die Zukunft gestimmt", erklärte der 25-Jährige. "Ich habe mich außerdem in den letzten zwei Jahren in San Antonio sehr wohlgefühlt, kenne und mag die Stadt und meine Teamkollegen."

Mit Zuversicht nimmt er seine fünfte NBA-Saison in Angriff, deren Start für 22. Dezember festgesetzt wurde. "Wir haben weiterhin einen guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern", erklärte Pöltl. "Wir Jüngere können von den Routiniers lernen und ich hoffe, dass wir so gut wie möglich nahtlos übernehmen können." Am 1. Dezember geht es mit den Spurs ins Trainingslager. "Aktuell arbeite ich mit den Spurs-Coaches und werde alles daransetzen, so fit wie möglich in das Trainingscamp zu starten."

(APA)