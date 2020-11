Erste schwarze Miss World: "Sind weniger weit als gedacht"

Im November 1970 wurde Jennifer Hosten in London zur Miss World gewählt. Die Wahl sollte in mehrerlei Hinsicht historisch werden.

Der Kinofilm „Die Misswahl“ zeichnete kürzlich die Ereignisse nach: Genau 50 Jahre ist es her, dass Jennifer Hosten zur ersten schwarzen Miss World gewählt wurde. Warum sie einst teilnahm, wie sie die feministischen Proteste damals erlebte – und Shows wie „The Bachelor“ heute.

Die Miss-World-Wahl 1970 in London war kein gewöhnlicher Schönheitswettbewerb. Nicht nur gewann damals mit Jennifer Hosten zum ersten Mal überhaupt eine schwarze Kandidatin, die Veranstaltung wurde auch zum Schauplatz einer Protestaktion feministischer Aktivistinnen. Die „Presse am Sonntag“ traf Hosten kurz vor dem Lockdown in London zum Interview.