Spielend durch die Zeit daheim

Im Frühling war es naturgemäß einfacher, die viele Freizeit kreativ zu nutzen. Aber es gibt auch jetzt genügend Möglichkeiten, etwas Neues zu erleben – oder Altes wiederzuentdecken. Ein paar Anregungen.

In der Online-Fitnessszene haben sie es beim ersten Lockdown „Corona Glow up“ genannt. Den Plan vieler, sich in der Selbstisolation einen besonders schönen Körper anzutrainieren. Ob das funktioniert hat, sei dahingestellt: Sich in einer belastenden Zeit selbst zusätzlich zu stressen, ist wohl kontraproduktiv. Sich in der Zeit aber ein „Coronaprojekt“ zu suchen und die Stunden daheim stressfrei zu nützen, kann nicht falsch sein. „Die Presse am Sonntag“ gibt sieben Anregungen für die nächsten Wochen zu Hause.